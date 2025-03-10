ANKARA HAVA DURUMU | 11 Mart Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 11 Mart 2025 Salı günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. " Ankara'da hava nasıl olacak?" ve "Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini nedir?" sorularına yanıt arayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan güncel hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

11 Mart Salı günü Ankara'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23 dereceye kadar çıkarken, akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak ve yağış beklenmiyor.

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ankara'da hava durumu önümüzdeki günlerde de genel olarak güneşli ve ılık seyredecek. Hafta başından itibaren sıcaklıkların 23-25°C seviyelerine kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: