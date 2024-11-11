Ankara hava durumu 11 Kasım | Bugün Ankara'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Ankara'da 15 günlük hava durumu!

Ankara hava durumu ve bugün Ankara'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 11 Kasım Ankara hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

11 KASIM ANKARA HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 11 Kasım 2024 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 15 dereceyi gösteriyor. 12 Kasım 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 16 derece olacağı tahmin edilmekte. 13 Kasım 2024 Çarşamba günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 14 Kasım 2024 Perşembe günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 14 dereceyi bulacak. 15 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek.

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