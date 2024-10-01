Ankara hava durumu 1 Ekim | Bugün Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu ve bugün Ankara'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 1 Ekim Ankara hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

1 EKİM ANKARA HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 30 Eylül 2024 Pazartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 01 Ekim 2024 Salı günü ise havanın Yağmurlu, ve sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin edilmekte. 02 Ekim 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek. 03 Ekim 2024 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 24 dereceyi bulacak. 04 Ekim 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 27 dereceyi gösterecek.

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