10 Kasım günü sabah saatlerinde Ankara metrosu durdu. İşe, okula giden vatandaşlar ise Ankara metrosunun neden çalışmadığını merak etti. Arama motorlarında ise Ankara hastane metrosu neden çalışmıyor? Ankara emek metrosu neden durdu? Ankara metro arızalı mı? soruları aratıldı. İşte merak edilenler...

Ankara hastane metrosu neden çalışmıyor?sorusu aratılıyor. 10 Kasım günü sabah erken saatlerde Ankara metrosunda meydana gelen duraksama vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Ankara hastane metrosu neden çalışmıyor? Ankara emek metrosu neden durdu? Ankara metro arızalı mı? aratılıyor. İşte merak edilenler...

ANKARA HASTANE METROSU NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Ankara metrosu 10 Kasım günü durdu. Seferlerin durmasının sebebinin ise teknik arıza olduğu söyleniyor.

ANKARA METROSU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Ankara metrosu 10 Kasım sabahı teknik arıza nedeniyle seferleri durdurdu. Henüz Ankara metrosunun ne zaman düzeleceği hakkında bir açıklama gelmedi.