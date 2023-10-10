Ankara Garı katliamı ya da Ankara Garı saldırısı her yıl dönümünde vefat edenler özlemle anılır. Ankara Garı katliamı kim yaptı, ne zaman olduğu ve katliamda kaç kişinin öldüğü merak ediliyor. Ankara ilinin Altındağ ilçesinin Ulus semtindeki Ankara Garı kavşağında düzenlenen bombalı intihar saldırısı olarak kayıtlara geçmiştir. Peki, Ankara Garı katliamı kim yaptı, ne zaman oldu? Katliamda kaç kişi öldü?

Ankara Garı katliamı kim yaptı, ne zaman oldu? Katliamda kaç kişi öldü?

Ankara Garı saldırısını kim düzenledi ve Ankara Garı katliamında kaç kişinin öldüğü merak ediliyor. 2015 yılında gerçekleşen Ankara Garı katliamında yüzlerce kişi vefat etti. Bu saldırıyı kim ve neden düzenlediği gündeme geliyor. Ankara Garı katliamı kim yaptı, ne zaman oldu? Katliamda kaç kişi öldü? Detaylar haberimizdedir…

ANKARA GARI KATLİAMI KİM YAPTI?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, saldırıyı gerçekleştirmek için Gaziantep'ten yola çıkan Yunus Emre Alagöz ile kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu terörist, Ankara'ya Gölbaşı ilçesinden giriş yapmıştı.

Canlı bombaları taşıyan araç saat 09.00 sıralarında Konya Yolu Mevlana Bulvarı'ndaki kameralarca tespit edildi. Yaklaşık 15 dakika sonra araçtan inen teröristler, çevirdikleri taksiyle İnönü Bulvarı üzerinden TBMM önünden geçti.

Bir süre sonra araçtan inen iki saldırgan, TBMM Dikmen Kapısı önünden TBMM Bulvar kapısı ve Akay Kavşağına doğru yan yana yürüdü. Meclis Çankaya Kapısı civarında yine taksiye binen teröristler, Hipodrom Caddesi ile kesişen Ulaştırma Kavşağı'nda araçtan indi.

Burayı gören kameraların da kadrajına giren canlı bombalar, miting için başka illerden gelerek Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa, aralarında yaklaşık 100 metre olacak şekilde ilerledi. Beyaz tabanlı spor ayakkabı giyen canlı bombanın montunun içindeki bomba düzeneğini elleriyle desteklemesi de kameralara yansıdı.

Saatler 10.04'ü gösterdiğinde teröristlerden Yunus Emre Alagöz üzerindeki bombanın pimini çekti. Patlamadan üç saniye sonra ikinci canlı bomba da üzerindeki bombayı ateşledi.

ANKARA GARI SALDIRISI NE ZAMAN OLDU?

Ankara Garı saldırısı, 10 Ekim 2015'te yerel saatle 10:04 civarında Ankara ilinin Altındağ ilçesinin Ulus semtindeki Ankara Garı kavşağında düzenlenen bombalı intihar saldırısıdır.

ANKARA GARI KATLİAMINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Patlamanın etkisiyle alevlerle birlikte giysi parçalarının havaya uçtuğu görüldüğü kayıtlarda, vatandaşların panikle olay yerinden kaçmaya çalıştıkları anlar da kameraya yansıdı. 109 kişinin ölmesi ile modern Türkiye tarihindeki en ölümcül intihar saldırısı olmuştur.