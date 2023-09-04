Ankara semalarında uçan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının parçası, bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık otoparka düşmesinin ardından Ankara F-4 uçağının düşüş anı videosu araştırılıyor. Ankara F-4 uçağı nereye ve nasıl düştüğü merak ediliyor. Peki, Ankara F-4 uçağının düşüş anı VİDEO izle! Ankara'da uçak nereye, nasıl düştü?

Ankara F-4 uçağının düşüş anı ve Ankara'da uçak nereye, nasıl düştü merak ediliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağı, Ankara semalarında uçarken korkunç bir olay yaşandı. Savaş uçağının bir parçası uçuş esnasında koptu. Söz konusu parça TPAO'ya ait açık otoparka düştü. Ankara F-4 uçağının düşüş anı VİDEO izle! Ankara'da uçak nereye, nasıl düştü? Detaylar haberimizdedir…

ANKARA'DA F-4 UÇAĞI NASIL DÜŞTÜ?

Ankara semalarında uçan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının parçası, bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık otoparka düştü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı. Otoparka düşen parça 3 araca isabet ederken maddi hasara neden oldu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

ANKARA'DA UÇAK NEREYE DÜŞTÜ?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." denildi.

ANKARA F-4 UÇAĞININ DÜŞÜŞ ANI VİDEO İZLE!