Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağının bir parçası düştü. Savaş uçağının parçasının nereye düştüğü araştırılıyor. Peki, Ankara F-4 savaş uçağı nereye düştü? F-4 savaş uçağı neden düştü? İşte detaylar...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağı, Ankara semalarında uçarken savaş uçağının bir parçası uçuş esnasında koptu. Savaş uçağının parçası nereye düştü sorusu araştırılmaktadır. F-4 savaş uçağının düşme nedeni merak konusu oldu. Peki, Ankara F-4 savaş uçağı nereye düştü? SON DAKİKA! F-4 savaş uçağı neden düştü? Detaylar haberimizde...

F-4 SAVAŞ UÇAĞI NEREYE DÜŞTÜ?

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağı, Ankara semalarında uçarken korkunç bir olay yaşandı. Savaş uçağının bir parçası uçuş esnasında koptu. Söz konusu parça TPAO'ya ait açık otoparka düştü.

F-4 SAVAŞ UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, düşen parçanın yakıt tankı olduğu iddia edildi. Otoparka düşen parça 3 araca isabet ederken maddi hasara nede oldu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada 'Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır.' denildi.