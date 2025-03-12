Ankara ETİMESGUT su kesintisi! 12-13 Mart ASKİ Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Etimesgut su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.03.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 12.03.2025 16:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Etiler Mahallesi Fabrika caddesinde bulunan içme suyu hattı ile 1450 sokakta bulunan içme suyu hattının birbirine bağlantıları yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi geneli