Ankara yakınında Etimesgut deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara Etimesgut deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, Ankara Etimesgut deprem mi oldu? SON DAKİKA! Etimesgut deprem şiddeti ne? Etimesgut kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Ankara Sincan deprem mi oldu? SON DAKİKA! Keçioren deprem oldu mu, şiddeti ne? Ankara Sincan kaç büyüklüğünde deprem oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Ankara Etimesgut deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Ankara yakınında Etimesgut deprem şiddeti merak konusu oldu. Peki, Ankara Etimesgut deprem mi oldu?Etimesgut deprem şiddeti ne? Etimesgut kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ANKARA ETİMESGUT DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar tarafından Ankara Etimesgut deprem oldu mu sorusu araştırılmakta. AFAD verilerine göre son olarak meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.7 şiddetinde gerçekleşmiştir.