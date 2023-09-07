Ankara Esenboğa, Üsküp ve Zagreb Havalimanları En İyi Havalimanları Arasında

Ankara Esenboğa, Üsküp ve Zagreb havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından hizmet kalitesi (ASQ) ödüllerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı. Yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen törende sahiplerine teslim edildi.

TAV'ın işletmelerini yaptığı Ankara Esenboğa, Üsküp ve Zagreb havalimanları, yolcu değerlendirmelerine göre kendi kategorilerinde en iyi havalimanı seçildi. Ödüller bu yıl Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen ACI Müşteri Deneyimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen törenle verildi. Ayrıca, dünyanın önde gelen havacılık profesyonellerini bir araya getiren zirvede TAV Havalimanları Havalimanları Direktörü Candemir Akyıldız "Müşteri deneyimi" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, "TAV Havalimanları olarak, küresel ayak izimiz 29 ülkede 108 havalimanına ulaşıyor. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda yolcuların ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ederek en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Doğrudan yolcu geri bildirimleriyle belirlenen bu ödüllere layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Üç havalimanı farklı kategorilerde de ödüllendirildi

Üsküp Havalimanı, Avrupa'nın "En temiz havalimanı" seçilirken, Zagreb "En özel personele sahip havalimanı" ve "En kolay havalimanı yolculuğu" kategorilerinde ödüllerini aldı. Ankara Esenboğa ve Üsküp havalimanları Avrupa'nın en keyifli havalimanları arasında gösterildi. Son olarak, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından oluşturulan ASQ programının kazananları 465 bin yolcuyla yapılan anketlerin sonuçlarına göre belirlendi. - İSTANBUL