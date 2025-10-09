Ankara elektrik kesintisi! 9 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İlkadım Mahallesi

Sokak: Dayanışma

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Sokak: Sinan

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

İlker Mahallesi

Sokak: Sinan

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Metin Akkuş Mahallesi

Sokak: Sinan

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Sokak: 769

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Sokak: 770

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Sokak: 771

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Sokak: 772

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Sokak: 773

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Sokak: 777

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Sokak: 778

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Sokak: 750

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Sokak: İlker

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.

Sokak: Dayanışma

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.