Ankara elektrik kesintisi! 9 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 9 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 9 Ekim Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İlkadım Mahallesi
Sokak: Dayanışma
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Sokak: Sinan
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
İlker Mahallesi
Sokak: Sinan
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Metin Akkuş Mahallesi
Sokak: Sinan
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Sokak: 769
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Sokak: 770
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Sokak: 771
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Sokak: 772
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Sokak: 773
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Sokak: 777
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Sokak: 778
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Sokak: 750
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Sokak: İlker
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.
Sokak: Dayanışma
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede verilecektir.