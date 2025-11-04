Ankara elektrik kesintisi! 4 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Cumhuriyet Mahallesi

Selanik Sokak bölgesinde şebeke arızası meydana gelmiştir. Ekipler tarafından çalışmalar devam etmektedir. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Mutlukent Mahallesi

Selanik Sokak bölgesinde şebeke arızası bulunmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürmektedir. Enerji en kısa sürede yeniden sağlanacaktır.

Mustafa Kemal Mahallesi

Selanik Sokak, Dumlupınar Sokak ve 2079. Sokak bölgelerinde şebeke arızası tespit edilmiştir. Ekipler müdahale çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji kesintisinin en kısa sürede giderilmesi planlanmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi

2785. Sokak bölgesinde şebeke arızası meydana gelmiştir. Çalışmalar devam etmekte olup enerji en kısa sürede yeniden verilecektir.

Beytepe Mahallesi

Dost Kent Konut Yapı Kooperatifi ve 5388. Sokak bölgelerinde şebeke arızası bulunmaktadır. Ekipler çalışmalarını sürdürmekte ve en kısa zamanda enerji sağlanması hedeflenmektedir.