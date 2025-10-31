Ankara elektrik kesintisi! 31 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aşağı Öveçler Mahallesi

1327. Sokak, 1328. Sokak, 1330. Sokak, 1331. Sokak, 1332. Sokak, 1333. Sokak, 1334. Sokak, 1314. Sokak, 1323. Sokak, 1312. Sokak, 1313. Sokak, 1307. Sokak ve 1306. Sokak bölgelerinde arıza bulunmaktadır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Ekipler çalışmalarını sürdürmektedir. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır. Veriler değişiklik gösterebilir.

Ehlibeyt Mahallesi

1267. Sokak, Ceyhun Atuf Kansu Sokak, 1272. Sokak, 1265. Sokak, 1242. Sokak ve Cevizlidere Sokak bölgelerinde arıza bulunmaktadır.

Kızılırmak Mahallesi

1424. Sokak ve 1428. Sokak bölgelerinde arıza bulunmaktadır.

Öveçler Mahallesi

1428. Sokak, 1341. Sokak, 1339/1. Sokak, 1337/2. Sokak, 1335. Sokak, 1338/1. Sokak, 1344/1. Sokak ve Kabil Sokak bölgelerinde arıza bulunmaktadır.

