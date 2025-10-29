Ankara elektrik kesintisi! 29 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'nın Anıttepe Mahallesi Gençlik Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi sağlanacaktır. Çalışmalar devam etmekte olup veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Bahçelievler Mahallesi'nin Gençlik Sokak, Azerbaycan Sokak, Cengizhan Sokak, Kazakistan Sokak, Prof. Dr. Muammer Aksoy Sokak, 46. Sokak, 47. Sokak, 36. Sokak, 49. Sokak, 51. Sokak, 52. Sokak, Oğuzhan Asiltürk Sokak ve Taşkent Sokak bölgelerinde de benzer arızalar yaşanmaktadır. Bu bölgelerde de enerji kesintisi sürmekte olup ekipler çalışmalarını devam ettirmektedir.

Tüm bölgelerde kesintinin nedeni şebeke arızasıdır. Enerjinin en kısa sürede yeniden sağlanması için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Veriler anlık olarak değişiklik gösterebilir.