Ankara elektrik kesintisi! 26 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 26 Ekim Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafa Kemal Mahallesi: Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası. Çalışmalar devam etmektedir, veriler değişiklik gösterebilir.

Üniversiteler Mahallesi: Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası. Çalışmalar devam etmektedir, veriler değişiklik gösterebilir.

Üniversiteler Mahallesi 1597. Sokak: Bölgede bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası. Çalışmalar devam etmektedir, veriler değişiklik gösterebilir.

Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde: Bölgede bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası. Çalışmalar devam etmektedir, veriler değişiklik gösterebilir.

Üniversiteler Mahallesi 1596. Sokak: Bölgede bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası. Çalışmalar devam etmektedir, veriler değişiklik gösterebilir.

Yukarı Bahçelievler Mahallesi 66. Sokak: Bölgede bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26 Ekim 2025 saat 01.40'ta verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası. Çalışmalar devam etmektedir, veriler değişiklik gösterebilir.

Kırkkonaklar Mahallesi 328. Sokak: Bölgede bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası. Çalışmalar devam etmektedir, veriler değişiklik gösterebilir.

