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Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Eylül Altındağ, Çankaya, Pursaklar, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Eylül Altındağ, Çankaya, Pursaklar, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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Başkent EDAŞ Altındağ, Çankaya, Pursaklar, Mamak elektrik kesintisi! 25 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 25 Eylül Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören elektrik kesintisi, Çankaya elektrik kesintisi, Yenimahalle elektrik kesintisi, Mamak elektrik kesintisi ve Sincan elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

ALTINDAĞ, ÇANKAYA, PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ, Çankaya, Pursaklar elektrik kesintisi listesi için tıklayınız

Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Eylül Altındağ, Çankaya, Pursaklar, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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