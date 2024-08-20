Ankara elektrik kesintisi! 20 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri!

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos Salı günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

ÇANKAYA, KEÇİÖREN, YENİMAHALLE, ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi listesi için tıklayınız.

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