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Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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Ankara EDAŞ Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi! 2 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 2 Kasım Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören elektrik kesintisi, Çankaya elektrik kesintisi, Yenimahalle elektrik kesintisi, Mamak elektrik kesintisi ve Sincan elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

ÇANKAYA, KEÇİÖREN, YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi listesi için tıklayınız

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BÜYÜKESAT, UĞUR MUMCUNUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKESAT, ÇAYHANE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜLTÜR, LİBYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜLTÜR, LİBYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERTUĞRULGAZİ, ŞEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.11.2024 22:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KORKUTREİS, NECATİBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KORKUTREİS, NECATİBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKESAT, ÇEHRE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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