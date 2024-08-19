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Ankara elektrik kesintisi! 19 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri!

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Ankara'da 19 Ağustos'ta planlanan elektrik kesintileri hakkında bilgi verildi. Etimesgut, Çankaya, Keçiören ve Sincan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Ankara'nın bu bölgelerinde yaşayan vatandaşların kesinti programına göre önlem alması öneriliyor.

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

ÇANKAYA, KEÇİÖREN, YENİMAHALLE, ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi listesi için tıklayınız.

Ankara elektrik kesintisi! 19 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri!

ANKARA GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Etimesgut Keçiören Çankaya Ankara Ankara Gündem Yaşam Güncel Haberler

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