Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafa Kemal Mahallesi'nde çeşitli sokaklarda şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır.

Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi sağlanacaktır.

Kesintinin yaşandığı bölgeler:

2123 Sokak

2127 Sokak

2129/1 Sokak

2132 Sokak

2134 Sokak

2136 Sokak

2137 Sokak

2138 Sokak

2139 Sokak

2140 Sokak

2141 Sokak

2142 Sokak

2143 Sokak

2144 Sokak

2146 Sokak

2147 Sokak

2148 Sokak

2150 Sokak

2151/1 (DSİ Sosyal Tesisleri) Sokak

2152 Sokak

2153 Sokak

2154 Sokak

2155 Sokak

2156 Sokak

2157 Sokak

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Sokak

İsmail Karakaya Sokak

Dumlupınar Sokak

Alagöz Sokak

Ayrıca Üniversiteler Mahallesi'nde de bazı bölgelerde şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi bulunmaktadır.

Üniversiteler Mahallesi'nde etkilenen bölgeler:

2123 Sokak

1604 Sokak

Şehit Mustafa Tayyarkan Sokak

İhsan Doğramacı Sokak

Dumlupınar Sokak

6002 Sokak

Beytepe Mahallesi'nde Beytepe Lodumlu Yolu civarında,

Dumlupınar Mahallesi'nde ise 579, 581, 586, 588 ve 589 sokaklar ile

Şehit Bülent Albayrak, Şehit Ertuğ Güler, Şehit Halit Avcı ve Turan Güneş sokaklarında da şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.