Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 18 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 18 Ekim Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafa Kemal Mahallesi'nde çeşitli sokaklarda şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır.
Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi sağlanacaktır.
Kesintinin yaşandığı bölgeler:
2123 Sokak
2127 Sokak
2129/1 Sokak
2132 Sokak
2134 Sokak
2136 Sokak
2137 Sokak
2138 Sokak
2139 Sokak
2140 Sokak
2141 Sokak
2142 Sokak
2143 Sokak
2144 Sokak
2146 Sokak
2147 Sokak
2148 Sokak
2150 Sokak
2151/1 (DSİ Sosyal Tesisleri) Sokak
2152 Sokak
2153 Sokak
2154 Sokak
2155 Sokak
2156 Sokak
2157 Sokak
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Sokak
İsmail Karakaya Sokak
Dumlupınar Sokak
Alagöz Sokak
Ayrıca Üniversiteler Mahallesi'nde de bazı bölgelerde şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi bulunmaktadır.
Üniversiteler Mahallesi'nde etkilenen bölgeler:
2123 Sokak
1604 Sokak
Şehit Mustafa Tayyarkan Sokak
İhsan Doğramacı Sokak
Dumlupınar Sokak
6002 Sokak
Beytepe Mahallesi'nde Beytepe Lodumlu Yolu civarında,
Dumlupınar Mahallesi'nde ise 579, 581, 586, 588 ve 589 sokaklar ile
Şehit Bülent Albayrak, Şehit Ertuğ Güler, Şehit Halit Avcı ve Turan Güneş sokaklarında da şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır.
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Çalışmalar devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.