Ankara elektrik kesintisi! 15 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Etkilenen Bölge: Ahlatlıbel Mahallesi, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Sokak

Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Etkilenen Bölge: Akpınar Mahallesi, 858. Sokak

Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Etkilenen Bölge: Akpınar Mahallesi, 854. Sokak

Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Etkilenen Bölge: Erzurum Mahallesi, Dumlupınar Sokak

Planlanan Enerji Verilme Saati: 15 Ekim 2025 saat 01.32

Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Belirtilen saatte enerji verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Etkilenen Bölge: Erzurum Mahallesi, Soysal Sokak

Planlanan Enerji Verilme Saati: 15 Ekim 2025 saat 01.32

Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Belirtilen saatte enerji verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Etkilenen Bölge: Erzurum Mahallesi, Yeni Ankara Sokak

Planlanan Enerji Verilme Saati: 15 Ekim 2025 saat 01.32

Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Belirtilen saatte enerji verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Etkilenen Bölge: Erzurum Mahallesi, Yeni Ankara Sokak

Planlanan Enerji Verilme Saati: 15 Ekim 2025 saat 02.59

Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Belirtilen saatte enerji verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Etkilenen Bölge: Erzurum Mahallesi, Soysal Sokak

Planlanan Enerji Verilme Saati: 15 Ekim 2025 saat 02.59

Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Belirtilen saatte enerji verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Etkilenen Bölge: Erzurum Mahallesi, Talatpaşa Sokak

Planlanan Enerji Verilme Saati: 15 Ekim 2025 saat 02.59

Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Belirtilen saatte enerji verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Etkilenen Bölge: Akpınar Mahallesi, 858. Sokak

Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Etkilenen Bölge: Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Sokak

Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.