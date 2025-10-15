Ankara elektrik kesintisi! 15 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 15 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 15 Ekim Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
Etkilenen Bölge: Ahlatlıbel Mahallesi, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Sokak
Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
Etkilenen Bölge: Akpınar Mahallesi, 854. Sokak
Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
Etkilenen Bölge: Erzurum Mahallesi, Dumlupınar Sokak
Planlanan Enerji Verilme Saati: 15 Ekim 2025 saat 01.32
Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Belirtilen saatte enerji verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
Etkilenen Bölge: Erzurum Mahallesi, Soysal Sokak
Planlanan Enerji Verilme Saati: 15 Ekim 2025 saat 01.32
Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Belirtilen saatte enerji verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
Etkilenen Bölge: Erzurum Mahallesi, Yeni Ankara Sokak
Planlanan Enerji Verilme Saati: 15 Ekim 2025 saat 01.32
Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Belirtilen saatte enerji verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
Etkilenen Bölge: Erzurum Mahallesi, Yeni Ankara Sokak
Planlanan Enerji Verilme Saati: 15 Ekim 2025 saat 02.59
Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Belirtilen saatte enerji verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
Etkilenen Bölge: Erzurum Mahallesi, Soysal Sokak
Planlanan Enerji Verilme Saati: 15 Ekim 2025 saat 02.59
Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Belirtilen saatte enerji verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
Etkilenen Bölge: Erzurum Mahallesi, Talatpaşa Sokak
Planlanan Enerji Verilme Saati: 15 Ekim 2025 saat 02.59
Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Belirtilen saatte enerji verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
Etkilenen Bölge: Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Sokak
Durum: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.