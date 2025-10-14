Ankara elektrik kesintisi! 14 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Barbaros Mahallesi

Aşağıdaki sokaklarda şebeke arızası bulunmaktadır. Ekipler arızayı gidermek için çalışmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Abay Kunanbay Sokak

Bülten Sokak

Büyükelçi Sokak

Esat Sokak

Güniz Sokak

Nene Hatun Sokak

Tahran Sokak

Büklüm Sokak

Billur Sokak

John F. Kennedy Sokak

Tunalı Hilmi Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Anlık arıza – çalışmalar devam ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.

Büyükeşat Mahallesi

Aşağıdaki sokaklarda şebeke arızası tespit edilmiştir. Ekipler müdahaleye devam etmektedir.

Turgutlu Sokak

Çayhane Sokak

Kahraman Kadın Sokak

Kaptanpaşa Sokak

Çehre Sokak

Uğur Mumcu Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Anlık arıza – çalışmalar devam ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.

Esatoğlu Mahallesi

Aşağıdaki sokaklarda enerji kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışma sürmektedir.

Bardacık Sokak

Bağlayan Sokak

Esat Sokak

Bülbülderesi Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Anlık arıza – çalışmalar devam ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.

Gaziosmanpaşa Mahallesi

Aşağıdaki sokaklarda şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bülbülderesi Sokak

Boğaz Sokak

Bülten Sokak

Billur Sokak

John F. Kennedy Sokak

Nene Hatun Sokak

Tahran Sokak

Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Anlık arıza – çalışmalar devam ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.

Kavaklıdere Mahallesi

Büklüm Sokak bölgesinde şebeke arızası bulunmaktadır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Anlık arıza – ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Küçükesat Mahallesi

Aşağıdaki sokaklarda şebeke arızası meydana gelmiştir.

Bülbülderesi Sokak

Bardacık Sokak

Bağlayan Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Anlık arıza – çalışmalar devam ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.