Ankara elektrik kesintisi! 14 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 14 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 14 Ekim Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Barbaros Mahallesi
Aşağıdaki sokaklarda şebeke arızası bulunmaktadır. Ekipler arızayı gidermek için çalışmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.
Abay Kunanbay Sokak
Bülten Sokak
Büyükelçi Sokak
Esat Sokak
Güniz Sokak
Nene Hatun Sokak
Tahran Sokak
Büklüm Sokak
Billur Sokak
John F. Kennedy Sokak
Tunalı Hilmi Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Anlık arıza – çalışmalar devam ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.
Büyükeşat Mahallesi
Aşağıdaki sokaklarda şebeke arızası tespit edilmiştir. Ekipler müdahaleye devam etmektedir.
Turgutlu Sokak
Çayhane Sokak
Kahraman Kadın Sokak
Kaptanpaşa Sokak
Çehre Sokak
Uğur Mumcu Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Anlık arıza – çalışmalar devam ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.
Esatoğlu Mahallesi
Aşağıdaki sokaklarda enerji kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışma sürmektedir.
Bardacık Sokak
Bağlayan Sokak
Esat Sokak
Bülbülderesi Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Anlık arıza – çalışmalar devam ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.
Gaziosmanpaşa Mahallesi
Aşağıdaki sokaklarda şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bülbülderesi Sokak
Boğaz Sokak
Bülten Sokak
Billur Sokak
John F. Kennedy Sokak
Nene Hatun Sokak
Tahran Sokak
Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Anlık arıza – çalışmalar devam ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.
Kavaklıdere Mahallesi
Büklüm Sokak bölgesinde şebeke arızası bulunmaktadır.
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Anlık arıza – ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.
Küçükesat Mahallesi
Aşağıdaki sokaklarda şebeke arızası meydana gelmiştir.
Bülbülderesi Sokak
Bardacık Sokak
Bağlayan Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Anlık arıza – çalışmalar devam ediyor, veriler değişiklik gösterebilir.