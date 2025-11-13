Ankara elektrik kesintisi! 13-14 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmaların devam ettiği ve verilerin değişiklik gösterebileceği bildirilmiştir. Kesintilerin tamamının nedeni şebeke arızasıdır.

Alacaatlı Mahallesi

• 2883 Sokakta arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

• 3309 Sokakta arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi

• Karadut Sokakta arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Kırkkonaklar Mahallesi

• 371 Sokakta arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Keklikpınarı Mahallesi

• 807 Sokakta arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Mutlukent Mahallesi

• 807 Sokakta arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Mustafa Kemal Mahallesi

Aşağıdaki sokaklarda şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır ve çalışmalar sürmektedir:

• 807 Sokak

• 2117 Sokak

• 2110 Sokak

• 2113 Sokak

• 2109 Sokak

• 2111 Sokak

• 2114 Sokak

• 2107 Sokak

• 2105 Sokak

• 2099 Sokak

• 2084 Sokak

• 2085 Sokak

• 2094 Sokak

• 2086 Sokak

• 2087 Sokak

• 2088 Sokak

• 2083 Sokak

• 2092 Sokak

• 2089 Sokak

• Sakıp Sabancı Sokak

• 2160 Sokak

• 2106 Sokak

• 2115 Sokak

• 2108 Sokak

• 2104 Sokak

• 2103 Sokak

• 2093 Sokak

• 2101 Sokak

• 2100 Sokak

• 2091 Sokak

• Dumlupınar Sokak

• 2112 Sokak

• 2082 Sokak

• 2096 Sokak

• 2161 Sokak

• Alagöz Sokak

• 2079 Sokak

• 2077 Sokak

Üniversiteler Mahallesi

• 2077 Sokak

• 1604 Sokak

• 23 Nisan Sokak

• 30 Ağustos Sokak

• Toplum Sokak

• Dumlupınar Sokak

• 1596 Sokak

• Şehit Mehmet Bayraktar Sokak

Söğütözü Mahallesi

• Dumlupınar Sokakta arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Konutkent Mahallesi

• Dumlupınar Sokakta arıza bulunmaktadır. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Koru Mahallesi

• Dumlupınar Sokak

• 2562 Sokak

• Ankaralılar Sokak

Bu bölgelerde arıza bulunmaktadır ve enerji en kısa sürede sağlanacaktır.