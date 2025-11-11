Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Büyükeşat Mahallesi'nde, Çayhane Sokak ve Saniye Sokak bölgelerinde bir şebeke arızası bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmekte olup, en kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Büyükeşat Mahallesi'nde, Seyyah Sokak bölgesinde bir şebeke arızası mevcuttur. Ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Mutlukent Mahallesi'nde, Seyyah Sokak, 1933 Sokak, 1930 Sokak, 1929 Sokak, 1946 Sokak, 1961 Sokak, 1966 Sokak, 1950 Sokak, 1931 MAK-İŞ Blokları Sokak, 1937 Sokak, 1938 Sokak, 1941 Sokak, 1986 Sokak, Doğan Taşdelen Sokak, 2070 Sokak, 2072 Sokak, 1953 Sokak, 1963 Sokak, 2073 Sokak, 1967 Sokak, 1970 Sokak, 1957 Sokak, 1943 Sokak, 1945 Sokak, 1920 Sokak, 1954 Sokak, 1920/1 MAK-İŞ Sokak, 1975 Sokak, 1983 Sokak, 1980 Sokak, 1942 Sokak, 1955 Sokak, 1927 Sokak, 1949 Sokak, 1979 Sokak, 1936 Sokak, 2069 Sokak, 1921 Sokak, 1964 Sokak, 1977 Sokak, 1956 Sokak, 1932 Sokak, 1947 Sokak, 1948 Sokak, 1918 Sokak, 2065 Sokak, 1940 Sokak, 1978 Sokak, 1952 Sokak, 2071 Sokak, 1968 Sokak, 2074 Sokak, 1972 Sokak, 1971 Sokak, 1951 Sokak, 1958 Sokak, Ağaç Seven Sokak, 1960 Eserköy Sitesi Sokak, 1931 Sokak, 1936 Sokak (Makiş Manolya), 1938 Sokak (Makiş), 1920 Sokak (Mak İş), 1935 Sokak, 2067 Sokak, 1960 Sokak, 1924 Sokak, 1965 Sokak, 1926 Sokak, Dumlupınar Sokak, 1962 Sokak ve 2061 Sokak bölgelerinde şebeke arızası bulunmaktadır. Tüm bölgelerde çalışmalar devam etmektedir.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde, 2080 Sokak, 2089 Sokak ve Dumlupınar Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Ümit Mahallesi'nde, Doğan Taşdelen Sokak ve 2489 Sokak bölgelerinde şebeke arızası bulunmaktadır.

Alacaatlı Mahallesi'nde, 4993 Sokak bölgesinde bir şebeke arızası mevcuttur.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, Çayhane Sokak, Atatürk Sokak, Mithatpaşa Sokak, Atatürk Bulvarı (Yenişehir Çarşısı) ve Zafer Sokak bölgelerinde şebeke arızası bulunmaktadır.

Erzurum Mahallesi'nde, Zafer Sokak, Dumlupınar Sokak, Eceabat Sokak, Geçim Sokak, Geçit Sokak ve Gül Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır.

Fakülteler Mahallesi'nde, Gül Sokak bölgesinde şebeke arızası bulunmaktadır.

Fidanlık Mahallesi'nde, Gül Sokak, Ataç 1 Sokak, Halk Sokak, Marmara Sokak, Sağlık 1 Sokak ve Ziya Gökalp Sokak bölgelerinde şebeke arızası bulunmaktadır.

Tüm bölgelerde "şebeke arızası" nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerin onarım çalışmaları devam etmekte olup, en kısa sürede elektrik enerjisinin yeniden sağlanması planlanmaktadır.