Üye Girişi
Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Mamak, Keçiören, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkent EDAŞ Mamak, Keçiören, Altındağ elektrik kesintisi! 11 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 11 Eylül Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören elektrik kesintisi, Çankaya elektrik kesintisi, Yenimahalle elektrik kesintisi, Mamak elektrik kesintisi ve Sincan elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

MAMAK, KEÇİÖREN, ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak, Keçiören, Altındağ elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Mamak, Keçiören, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Soğuk Haber Yenimahalle Keçiören Altındağ Altındağ Keçiören Çankaya Ankara Ankara Yaşam Mamak Eylül

İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

 Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

"Onu toprak bile kabul etmeyecek"
3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler

Günler sonra bulunan kız çocuğundan kan donduran itiraf: Babam para karşılığında...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Adana elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Ceyhan, Pozantı, Karataş elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Mamak, Keçiören, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Sultangazi, Sancaktepe, Eyüpsultan elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 11 Eylül 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hollanda Almanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda Almanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Caner Tikicieri kimdir, neden öldürüldü? Hollanda Almanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Almanya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title