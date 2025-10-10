Ankara elektrik kesintisi! 10 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 10 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 10 Ekim Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
1. Cebeci – Talatpaşa Sokak
Durum: Arıza mevcut, en kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
2. Cebeci – Tıp Fakültesi Sokak
Durum: Arıza mevcut, en kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
3. Cebeci – Cemal Gürsel Sokak
Durum: Arıza mevcut, en kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
4. Cebeci – Cemal Gürsel Sokak
Durum: Arıza mevcut, enerjinin 10.10.2025, 00:59'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
5. Beytepe – Cemal Gürsel Sokak
Durum: Arıza mevcut, enerjinin 10.10.2025, 00:59'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası
6. Beytepe – 1712 Sokak
Durum: Arıza mevcut, enerjinin 10.10.2025, 00:59'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası