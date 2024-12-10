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Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi

Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi
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Ankara EDAŞ Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi! 10 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 10 Aralık Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

ÇANKAYA, KEÇİÖREN, YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi listesi için tıklayınız

Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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