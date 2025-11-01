Ankara elektrik kesintisi! 1 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aşağı Öveçler Mahallesi
Mahalle genelinde 1327., 1328., 1330., 1331., 1332., 1333., 1334., 1314., 1323., 1312., 1313., 1307., 1306., 1315., 1066., 1301., 1305., 1308., 1316., 1318., 1321., 1324., 1329., 1311., 1309., 1304., 1302., 1317., 1326., 1310., 1322., 1303., 1320., 1325. ve 1319. sokaklar ile Kabil, Çetin Emeç ve Lizbon sokaklarında şebeke arızası meydana gelmiştir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.
Ata Mahallesi
Kabil, 1091., 1073., 1066. ve 1090. sokaklarda şebeke arızası yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Cevizlidere Mahallesi
1090., 1242., 1239. ve Cevizlidere sokaklarında şebeke arızası bulunmaktadır. Ekipler enerji sağlanmasını en kısa sürede gerçekleştirmek üzere çalışmaktadır.
Ehlibeyt Mahallesi
1266., 1267., 1272., 1265. ve 1242. sokaklar ile Ceyhun Atuf Kansu ve Cevizlidere sokaklarında şebeke arızası tespit edilmiştir. Arızaların giderilmesi amacıyla bakım çalışmaları devam etmektedir.
Öveçler Mahallesi
Mahallede 1428., 1341., 1339/1, 1337/2, 1335., 1338/1, 1344/1., 1342. ve 1336. sokaklarda ile Kabil Sokak çevresinde şebeke arızası yaşanmaktadır. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.