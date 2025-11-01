Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 1 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi! 1 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 1 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 1 Kasım Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aşağı Öveçler Mahallesi

Mahalle genelinde 1327., 1328., 1330., 1331., 1332., 1333., 1334., 1314., 1323., 1312., 1313., 1307., 1306., 1315., 1066., 1301., 1305., 1308., 1316., 1318., 1321., 1324., 1329., 1311., 1309., 1304., 1302., 1317., 1326., 1310., 1322., 1303., 1320., 1325. ve 1319. sokaklar ile Kabil, Çetin Emeç ve Lizbon sokaklarında şebeke arızası meydana gelmiştir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Ata Mahallesi

Kabil, 1091., 1073., 1066. ve 1090. sokaklarda şebeke arızası yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Cevizlidere Mahallesi

1090., 1242., 1239. ve Cevizlidere sokaklarında şebeke arızası bulunmaktadır. Ekipler enerji sağlanmasını en kısa sürede gerçekleştirmek üzere çalışmaktadır.

Ehlibeyt Mahallesi

1266., 1267., 1272., 1265. ve 1242. sokaklar ile Ceyhun Atuf Kansu ve Cevizlidere sokaklarında şebeke arızası tespit edilmiştir. Arızaların giderilmesi amacıyla bakım çalışmaları devam etmektedir.

Öveçler Mahallesi

Mahallede 1428., 1341., 1339/1, 1337/2, 1335., 1338/1, 1344/1., 1342. ve 1336. sokaklarda ile Kabil Sokak çevresinde şebeke arızası yaşanmaktadır. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki apartmanda çatırtı sesleri! 21 daire tahliye edildi

Gebze'de yürekleri ağızlara getiren ses! Duyan kendini dışarı attı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla maçı kaybettik

Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla kaybettik
Okan Buruk'u zor kararı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren zor karar
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla maçı kaybettik

Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla kaybettik
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.