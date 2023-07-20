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Ankara ekmek zam mı geldi? Ankara'da ekmek ne kadar, kaç TL?

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Son zamanlarda ürünlere gelen zamlar vatandaşların gündeminde yer aldı. Türkiye'nin gündeminde yer alan konular arasında ise ekmek fiyatları var. Vatandaşlar arama motorlarında Ankara ekmek zam mı geldi? Ankara'da ekmek ne kadar, kaç TL? sorularını araştırıyor.

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Ankara ekmek zam mı geldi? Ankara'da ekmek ne kadar, kaç TL? merak ediliyor. Türkiye'nin gündeminde yer alan ekmek fiyatlarına zam hakkında merak edilenler var. Son günlerde merak edilenler arasında ise Ankara ekmek zam mı geldi? Ankara'da ekmek ne kadar, kaç TL? soruları yer aldı.

ANKARA EKMEK ZAM MI GELDİ?

Ankara'da ekmeğe %40 zam yapıldı. Ankara Fırıncılar Odası'nın aldığı kararın ardından Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı 7 TL oldu.

Kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 TL iken, 10 TL oldu.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Ankara Ekmek Zam Gündem Ekonomi Haberler

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