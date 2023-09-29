Ankara'da bir binada gerçekleşen doğal gaz patlamasında son durum nedir ve kaç kişi öldü merak ediliyor. Bu sabah da Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı. Peki, Ankara doğal gaz patlamasında son durum nedir? Kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Ankara doğal gaz patlamasında son durum nedir ve kaç kişi öldü, kaç yaralı var soruları gündeme geliyor. Mamak doğal gaz patlaması sonucunda kaç kişi öldü ve kaç yaralı var merak ediliyor. Ankara doğal gaz patlamasında son durum nedir ve doğal gaz patlaması söndürüldü mü araştırılıyor. Ankara doğal gaz patlamasında son durum nedir? Kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Detaylar haberimizdedir…

ANKARA DOĞAL GAZ PATLAMASINDA SON DURUM NEDİR?

Mamak Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki 3 katlı bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Patlama sırasında evde bulunan 70 yaşlarındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Binadakiler tahliye edildi, gereken önlemler alındı. Bölgedeki doğal gaz akışı kesildi." dedi.

ANKARA DOĞAL GAZ PASTALAMSINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR?

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Dün de İstanbul'da bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetmişti.