AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Ankara deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Ankara depremleri! 10 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Ankara deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Ankara deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Ankara deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Ankara depremleri! 10 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ANKARA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Ankara 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ANKARA SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL