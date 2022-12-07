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Ankara deprem mi oldu? 7 Aralık Ankara'da deprem nerede oldu?

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Ankara deprem mi oldu? 7 Aralık Ankara'da deprem nerede oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevrede meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Ankara deprem mi oldu? 7 Aralık Ankara'da deprem nerede oldu? merak ediliyor. Ankara deprem mi oldu? 7 Aralık Ankara'da deprem nerede oldu? gündeme geliyor. Peki, Ankara deprem mi oldu? 7 Aralık Ankara'da deprem nerede oldu?

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ANKARA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'ne göre Ankara Gölbaşı ilçesinde 12.16'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kandilli Rasathanesi Deprem Ankara Gündem Güncel Haberler

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