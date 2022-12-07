Ankara deprem mi oldu? 7 Aralık Ankara'da deprem nerede oldu?
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ANKARA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi'ne göre Ankara Gölbaşı ilçesinde 12.16'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 7, 2022
KARACAOREN-GOLBASI (ANKARA) https://t.co/hGz6Mtqt9D
07.12.2022, 12:16:09 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 1.9 km #Kandilli
Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent— Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022