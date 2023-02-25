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Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'da fay hattı var mı, deprem riski var mı?

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Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'da fay hattı var mı, deprem riski var mı?

Özellikle Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok vatandaş tarafından Ankara deprem bölgesi mi? Merak ediliyor. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle birçok fay hattı, farklı şehir merkezlerinden geçmekte. Peki, Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'da fay hattı var mı, deprem riski var mı?

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Ankara deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise böylelikle merak edilen Ankara deprem bölgesi mi? Sorusuna yanıt buldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, birçok ilde hissedildi ve korku, paniğe neden oldu. Peki, Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'da fay hattı var mı, deprem riski var mı?

ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Ankara toprakları iki dağ kuşağı arasında sıkışmıştır. Faylara (kırık hatlara) rastlanır. Ankara il sınırları içindeki alanın %30'u 1. ve 2. derece deprem alanıdır. Son yüz yılda meydana gelen küçük şiddetli depremlerin çoğu Kuzey Anadolu Fay Hattı ve yakın çevresinde veya başkentin güneydoğusunda Tuz Gölü ve Kırşehir fayı civarındadır. Ankara il sınırları içinde meydana gelen 1944 Bolu-Gerede depremi ve 1938 Kırşehir depremi şehirde hasara yol açmıştır. Ankara içinde meydana gelen en kuvvetli deprem, 6,1 büyüklüğündeki 2005 Balâ depremidir.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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