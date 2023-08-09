ANKARA DEPREM| 9 Ağustos Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Ankara deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara'da deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Bugün Ankara'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Ankara deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, 9 Ağustos Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Ankara deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem kaç şiddetinde oldu? Ankara yakınlarında deprem bilgisi için 9 Ağustos Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Ankara deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.