Ankara'daki Yaylalar Doğaseverleri Bekliyor

Ankara'da bulunan yaylalar, yaz tatilinin başlamasıyla doğaseverleri bekliyor. Eğriova, Benli, Sorgun, Andız, Ulucak, Başköy ve Salın yaylaları, doğaseverlere doğa ile baş başa güzel zaman geçirmeyi vadediyor. Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam ve Nallıhan ilçelerindeki yaylalar, doğa yürüyüşü, kamp, günübirlik dinlenme ve su kaynaklarının olduğu yerlerde sportif olta balıkçılığı gibi faaliyetlere de olanak sağlıyor. Bisiklet tutkunu doğaseverler de bisikletleriyle yaylalarda gezinti yapma imkanı bulurken, renklerin ortasında güzel bir bayram tatili geçirme fırsatına sahip olabilir. Eğriova Yaylası'nda bulunan kır gazinosunda ziyaretçiler çaylarını yudumlama imkanı bulabiliyor. Ziyaretçiler, yaylada yaban hayatını gözlemleme imkanına da sahip olabilir.