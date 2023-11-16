Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan ilçesinde yapımı devam eden kreş ve çocuk etkinlik merkezi için inşaat çalışmalarını sürdürüyor. 2024 Ocak ayında hizmete açılması planlanan merkez, Başkan Mansur Yavaş tarafından duyuruldu.

Ankara'da Yeni Kreş ve Çocuk Etkinlik Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde hizmet verecek olan 2 bin 215 metrekarelik alandan oluşan kreş ve çocuk etkinlik merkezinde inşaat çalışmalarını sürdürüyor. 2024 Ocak ayında hizmete açılması planlanan merkezle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından, "Göreve geldiğimizde 0 olan kreş sayısını 19'a çıkardık, 20. kreşimizi de yeni yılda hizmete açacağız" notunu paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin ihtiyaçlarına öncelik veren projelere imza atmayı sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde yapımına başlanan kreş ve çocuk etkinlik merkezi inşaatı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BAŞKAN YAVAŞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından, "Göreve geldiğimizde 0 olan kreş sayısını 19'a çıkardık, 20. kreşimizi de yeni yılda hizmete açacağız. Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde hizmet verecek olan 2 bin 215 metrekarelik alandan oluşan kreş ve çocuk etkinlik merkezinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" notunu paylaştı.

2024 OCAK AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşan binada etkinlik sınıfları, uyku odaları, atölye, çocuk oyun alanı, yemekhane, kütüphane, revir, giyinme odası, ofis, abdesthane ile ibadethane, sığınak ve depolar bulunacak.

90 çocuk için 6 adet derslik ve uyku alanı sağlanan binanın bahçesinde 208 metrekare kauçuk zemin üzerine çocuk oyun alanı, 25 metrekare peyzaj alanı, 1'i engelli olmak üzere 3 adet otopark alanı bulunacak.

2022 Aralık ayında yapımına başlanan 2 bin 215 metrekarelik alandan oluşan hizmet binasının 2024 Ocak ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.