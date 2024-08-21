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ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü?

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Son dakika haberine göre, Ankara'da orman yangını çıktı. Yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeni ve etkilediği alan hakkındaki detaylar merak ediliyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ankara'daki orman yangını söndürüldü mü merak ediliyor. Vatandaşlar, son zamanlarda artan orman yangınları sebebiyle oldukça endişeli. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde başlayan orman yangını Gerede'nin Demirler Köyü'ne sıçradı. Demirler köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Peki, Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü?

ANKARA'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Ankara-Bolu sınırında Kızılcahamam ilçesinde başlayan anız yangını Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda ekip ve 2 helikopter sevk edildi.

ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü?

Yangın, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Şahinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anız yangını olarak başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Ankara ile Bolu'nun sınırında büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Demirler Köyü'ne alevler yaklaştı. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28'de başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler Köyü mevkiine sirayet eden orman yangınına valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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