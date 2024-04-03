Ankara'da yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Yaralı veya ölü var mı?

Ankara'da bir sanayi sitesinde çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yenimahalle ilçesinde yer alan sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale devam ediyor.

ANKARA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Hurdacılar sitesindeki tesise itfaiye sevk edildi.

ANKARA'DA NE OLDU?

Tesisteki yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Siyah duman başkentin kilometrelerce ötesindeki farklı noktalarından görüldü. Yangın, atık kağıt toplama tesisine de ulaşınca olay git gide büyüdü. Olaydan toplamda 3 iş yeri etkilendi. Bölgede yer alan çok sayıdaki iş yeri ise risk altında bulunuyor.

YANGINDA YARALI VEYA ÖLÜ VAR MI?

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale devam ediyor. Olay yerindeki çok sayıdaki lastik iş makineleri tarafından bölgeden uzaklaştırılarak yanması engelleniyor.