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Ankara'da yangın! Ankara'da yangın mı çıktı, yangın nerede çıktı? SON DAKİKA

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde büyük bir yangın çıktı! Vatandaşlar "Ankara'da yangın mı çıktı?" ve "Çankaya'da yangın nerede oldu?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, olay yerinden gelen görüntüler büyük endişe yarattı.

Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Peki, Ankara'da yangın mı çıktı, yangın nerede çıktı? SON DAKİKA...

ANKARA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

ANKARA'DA NEREDE YANGIN ÇIKTI?

Çankaya ilçesinde inşaat alanında henüz bilinmeyen sebepten bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Ankara'da yangın! Ankara'da yangın mı çıktı, yangın nerede çıktı? SON DAKİKA
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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