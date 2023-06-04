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Ankara'da yağmur yağacak mı? Ankara'da sel riski var mı? Ankara için sel uyarısı AFAD'dan geldi!

Ankara'da yağmur yağacak mı? Ankara'da sel riski var mı? Ankara için sel uyarısı AFAD'dan geldi!

Gündem Haberleri

Meteoroloji'nin başkent Ankara için yaptığı uyarıların ardından bir ikaz da AFAD'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AFAD konuyla ilişkili açıklamalarda bulundu. Peki, Ankara'da yağmur yağacak mı? Ankara'da sel riski var mı? Ankara için sel uyarısı AFAD'dan geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından Ankara için Afad'dan yeni bir uyarı geldi. AFAD sosyal medya hesabından, "Meteoroloji'den alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre uyarılarda bulundu. Böylece merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Peki, Ankara'da yağmur yağacak mı? Ankara'da sel riski var mı? Ankara için sel uyarısı AFAD'dan geldi!

ANKARA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

AFAD sosyal medya hesabından, "Meteoroloji'den alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını; taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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