Ankara'da Üniversite Öğrencilerine Uygun Fiyatlı Evler

CEREN BALA TEKE

Ankara Tüm Emlakçılar Odası (ATEM), Ankara'da üniversite kazanan ancak KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere destek amacıyla; üniversitelere yakın ve uygun fiyatları kiralık evleri listeledi. Ev sahipleri ile kira fiyatlarının düşürülmesi için görüşmeler yaptıklarını belirten ATEM Başkanı Hakan Akçam, "Şehre gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını makul fiyatlarla karşılamak zorundayız. Mal sahiplerine diyoruz ki; sizler de destek verin. Son zamanlarda çok yaygın olan bir durum da var. Üç veya dört artı bir evleri, oda oda kiraya vermek isteyen mal sahiplerine rastlıyoruz. Bunları da hoş görmüyoruz. Öğrenciler 3-5 kişi kalabilir ama oda oda kiraya vermek hiç de şık bir hareket değil. Lütfen hırslı olmayalım. Bu ülke bizim. Öğrenciler bizim için gelecek vaat ediyor. Bizlerin de bu gençler üzerinde bir emeği olsun ve onlara destek verelim. Ekonomik sıkıntı yaşanan bir dönem de öğrencilere yardımcı olalım" dedi.

Ankara Tüm Emlakçılar Odası (ATEM), üniversite eğitimi için Ankara'ya gelen ve KYK yurduna yerleşemeyen gençlerin barınma sorununu çözmek için uygulama başlattı. ATEM, üniversiteye yakın kiralık evleri listeleyip mal sahipleriyle görüşüp, öğrenciler için uygun fiyat verilmesine çalışıyor. ATEM Başkanı Hakan Akçam, şunları söyledi:

"Ankara Emlakçılar Odası olarak üniversite sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Ankara'da KYK yurt tahsisi olmayan ve ev ihtiyacı olan üniversite öğrencilerimiz şu an için kiralık konut tutma noktasında harekete geçtiler. Ankara Emlakçılar Odası olarak şöyle bir uygulama için start verdik. Şehrimize gelen öğrencilerimiz herhangi bir sorun yaşadıklarında kiralık konut tutma noktasında yardımcı olacağız. Rakamsal noktada çok yardımcı olamayız ama oraya da müdahale ediyoruz.

"MAL SAHİPLERİ EVLERİNİ YÜKSEK FİYATA KİRAYA VERME NOKTASINDA ÇOK HIRSLI"

Üniversitelere yakın bölgelerde 60-70'e yakın kiralık konut listesi oluşturduk. Bunları isteğe ve fiyat aralığına göre öğrenci arkadaşlarımıza sunuyoruz. Burada şöyle bir konut var ve şu şartlarda tutabilirsiniz şeklinde öncülük etmeye çalışıyoruz. Şehri bilmeyen öğrencilere de burada bir rehber olmak istedik. Fiyat konusunda da zaten mal sahipleriyle bu evleri öğrencilere sunmadan önce konuşup ikna ediyoruz. Diyoruz ki; şehrimize gelen öğrencilerimize bizim desteğimiz olsun. Bu konuda sizler de yardımcı olun ve öğrencilere kiralık konutları verelim. Mal sahipleriyle bir ön görüşme yapıyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Talep eden öğrenci arkadaşlarımızı da bu mal sahipleriyle görüştürüyoruz. Mal sahiplerinin belirttiği fiyat konusunda çok büyük rol oynayamasak da ikna yoluna gidiyoruz. 'Rakamlar çok yüksek. Öğrenciler şehirde barınma ihtiyacını karşılamak için ev arıyorlar ve gelirleri de belli' şeklinde ikna yoluna gidiyoruz. Mal sahipleri evlerini yüksek fiyata kiraya verme noktasında çok hırslı. Tamamı demeyelim ama bir kısmı gerçekten çok hırslı ve fırsat bilip böyle bir dönemde 10 bin liralık konut fiyatını 20-30 bin bandına çıkararak fazla kazanç sağlamak istiyorlar maalesef.

"EKONOMİK SIKINTI YAŞANAN BİR DÖNEMDE ÖĞRENCİLERE YARDIMCI OLALIM"

Şehre gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını makul fiyatlarla karşılamak zorundayız. Mal sahiplerine diyoruz ki; sizler de destek verin. Son zamanlarda çok yaygın olan bir durum da var. Üç veya dört artı bir evleri oda oda kiraya vermek isteyen mal sahiplerine rastlıyoruz. Bunları da hoş görmüyoruz. Öğrenciler 3-5 kişi kalabilir ama oda oda kiraya vermek hiç de şık bir hareket değil. Lütfen hırslı olmayalım. Bu ülke bizim. Öğrenciler bizim için gelecek vaat ediyor. Bizlerin de bu gençler üzerinde bir emeği olsun ve onlara destek verelim. Ekonomik sıkıntı yaşanan bir dönemde öğrencilere yardımcı olalım."