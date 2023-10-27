27 Ekim günü Ankara semalarında uçuş yapan jetler ve uçaklar vatandaşların gündeminde yer aldı. Gökyüzünde uçuş yapan jetlerin ardından vatandaşlar arama motorlarında Ankara'da uçaklar neden uçuyor? Son dakika! 27 Ekim Ankara uçak sesleri! sorularını araştırdı. Peki, Ankara'da uçaklar neden uçuyor? Son dakika! 27 Ekim Ankara uçak sesleri! Detaylar haberimizde...

Ankara'da jet sesleri neden geliyor? sorusu 27 Ekim günü Ankara'da uçan jetlerin ardından aratıldı. Vatandaşları endişelendiren jet uçuşlarının ardından Ankara'da uçaklar neden uçuyor? Son dakika! 27 Ekim Ankara uçak sesleri! soruları aratıldı. İşte detaylar...

ANKARA'DA SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

Jetler ise prova uçuşu gerçekleştiriyor bu nedenle savaş uçakları uçuyor.