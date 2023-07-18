ANKARA'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM! Ankara'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? Ankara'da toplu taşıma bugün ücretsiz mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı. Tam ve indirimli bilet fiyatları değişti. Peki, Ankara'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Ankara'da toplu taşıma bugün ücretsiz mi? Ankara'da toplu taşımaya zam geldi mi? 18 Temmuz Otobüs, metro tam, öğrenci bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı. Ancak bugün gelen bir son dakika haberiyle ulaşıma zam yapıldığı öğrenildi. Peki, Ankara'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Ankara'da toplu taşıma bugün ücretsiz mi? Ankara'da toplu taşımaya zam geldi mi?

ANKARA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?

UKOME'de bugün alınan karar sonucu Ankara'da ulaşıma yüzde 57 zam yapıldı. Tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA NE KADAR OLDU?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı. Burada yaptığı konuşmada Yavaş, "Ben esnafa 'Bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" demişti. Böylelikle UKOME'de bugün alınan karar sonucu Ankara'da ulaşıma yüzde 57 zam yapıldı. Tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.