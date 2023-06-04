Ankara'da bugün Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere ve görevlilere toplu taşıma araçları ücretsiz mi, ücretli mi merak ediliyor ve bu kapsamda birçok detay merak ediliyor. Bu haberimizde birçok öğrenci başta olmmak üzere merak edilen soruları yanıtladık. Peki, Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara'da sınava girecek adaylara toplu taşıma ücretsiz mi? 4 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi?

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yüksek Öğretim Sınavına (STS) girecek adayların otobüs ve raylı sistemlerden ücretsiz yararlanabilecek.

Ayrıca EGO Genel Müdürlüğü, sınava girecek adayların ulaşımda sorun yaşamamaları için 16 güzergahta toplam 45 ilave servis sağlayacak.

Sınav günü Ankaray, 08.00-21.00 arasında 6 trenle 6 dakikada bir hizmet verecek. Ankara Metrosu ise 06.00-12.00 arasında 18 trenle 9 dakikada bir, 12.00-19.30 arasında da 22 trenle 7 dakikada bir çalışacak.

İlave servis bilgilerine "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Sınavlara katılacak adaylar, EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Ayrıca veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.