Son zamanlarda duyulan Ankara'da suya indirim haberleri hakkında bir açıklama bekleniyordu. Suya indirim gelmesi için hazırlanan önergeler sonucunda halk Ankara'da su indirimi olacak mı? Ve Ankara'da suya indirim gelecek mi? Sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Ankara'da su indirimi olacak mı? Ankara'da suya indirim gelecek mi? Ankara'da suya indirim var mı?

Su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına ilişkin önergenin kabul edilip edilmeyeceği bir süredir gündemdeydi. Peki, Ankara'da su indirimi olacak mı? Ankara'da suya indirim gelecek mi? Ankara'da suya indirim var mı?

ANKARA'DA SU İNDİRİMİ OLACAK MI?

Su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına ilişkin önergenin meclis gündemine alınması AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla, Başkentte su ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilmesi teklifini oy çokluğuyla kabul etti.

Meclisin dünkü toplantısında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Köse, kademeli su tarifesi uygulamasıyla suya büyük zam yapıldığını ve özellikle kırsalda yaşayanların bundan etkilendiğini belirtti. Köse, "Biz AK Parti olarak Belediye Meclisine verdiğimiz önerge ile şu andan itibaren su ücretlerinin yüzde 50 indirimli hale getirilmesi ve yıl sonuna kadar su ücretlerinin sabitlenmesi ancak yılda bir defa su ücretlerinin güncellenmesiyle ilgili bir önerge verdik. Önergemiz oy çokluğuyla kabul edildi. Su fiyatlarına yaptığımız yüzde 50 indirim kararımız güzel Ankara halkımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.