Ankara'da sel mi oldu, selde vefat eden kim? 30 Haziran 2022 Ankara'da nerede sel oldu? (Ankara'da Sel)

Başkent'te akşam üzeri yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde ev ve işyerlerinin alt katlarında yer yer su baskınları yaşandı. Ankara'da sel mi oldu, selde vefat eden kim? 30 Haziran 2022 Ankara'da nerede sel oldu? Ankara'da hangi bölgede sel oldu? Sel sonrası olumsuz ihbar geldi mi? Ankara'da selde vefat eden kimdir, selde ölen veya yaralanan var mı?

ANKARA'DA SELDE VEFAT EDEN KİMDİR?

Sağanak nedeniyle su basan binanın bodrum katında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp ihbarı yapılan 1 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

ANKARA'DA SEL Mİ OLDU? (30 HAZİRAN 2022)

Ankara Valiliği tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından kentte birçok ev ve iş yerini su bastı. Keçiören'de bir binanın bodrum katının da su ile dolması sonucu 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kayıp bir kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

VALİLİK UYARMIŞTI

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.