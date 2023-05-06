Ankara'da sağanak ve dolu yağışı sonrası yollar dereye döndü Bazı alt geçit ve kapalı otoparkları su bastı Ankara'nın Sincan ilçesinde dolu ve yağmur yağışı etkili oldu.

Ankara'da sağanak ve dolu yağışı sonrası yollar dereye döndü

Bazı alt geçit ve kapalı otoparkları su bastı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde dolu ve yağmur yağışı etkili oldu. Yağışla beraber bazı noktalarda su basmaları görüldü.

Sincan ilçesinde başlayan dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağışla birlikte alt geçit ve kapalı otopark gibi yerlerde su basmaları meydana geldi. Vatandaşlar kendi çabaları ile yağmurla mücadele ederken Ankara Büyükşehir Belediyesinden ve Sincan Belediyesinden yakındı. Su dolan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük yaşarken kapalı bir otoparkın içerisine su dolması ile vatandaşlar suyu tahliye etmek için büyük uğraş verdi.