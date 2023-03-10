Ramazan'a sayılı günler kala, Ramazan pidesinin fiyatı merak konusu oldu. Ankara'da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesinin, bu yıl yüzde yüz zamlı bir fiyat ile tüketiciyle buluşacağı belirtildi. Ankara'da Ramazan pidesi kaç lira? Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? Merak ediliyordu.

Ankara'da Ramazan pidesi kaç lira? Ramazan'a sayılı günler kala, Ramazan pidesinin fiyatı merak konusu oldu. Ankara'da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesinin, bu yıl yüzde yüz zamlı bir fiyat ile tüketiciyle buluşacağı belirtildi. Ankara'da Ramazan pidesi kaç lira? Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? Merak ediliyordu. Detaylar...

ANKARA'DA RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Ramazan ayı yaklaşırken, iftarların vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatları açıklanmaya başladı. Ankara'da 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı bu sene için 10 TL olarak belirlenirken, 500 gram pidenin fiyatınınsa 20 TL olacağı duyuruldu. Geçen yıl 300 gram pidenin fiyatı 5 liraydı.

GRAMI DA ARTTI, FİYATI DA

Ankara'da fırın sahibi olan Muhittin Koca, Ramazan'da pide satışlarının oranının Ramazan ayı içerisinde değişkenlik gösterdiğini söylerken, pide fiyatlarının kendi maliyetlerini karşıladığını ifade ederek, "Fiyatlarımız bu sene belirlendi. 300 gram pidemiz şu anda 10 TL, 500 gram pidemiz de 20 TL olarak yumurtalı ve susamlı ek ilave fiyatlarını belli ettik. Geçen sene normalde 5 liraydı ama bu seneki tabii maliyetler un fiyatları, işçi fiyatları, doğal gaz, enerji. Bütün bu bunları üstüne koyarsanız, bu seneki fiyatlar normal diye düşünüyorum. Maliyetimiz bizi kurtarıyor yani. Ben de şahsımın adına 7,5 TL olmasını öneririm. Bana göre öyle, daha uygun geliyor yani. Vatandaş için de daha iyi olur. Vatandaşın alım gücü tabii ki çok değil. Şartlar malum. Herkes için de şartlar ağır" diye konuştu.

"BU FİYAT NORMAL"

Fırına ekmek almaya gelen vatandaş, pide fiyatlarının normal olduğunu ifade ederek, "Yani şu ortamda normal bir fiyat aralığında gözüküyor, ekonomiye göre. Yumurtalısı yirmi lira. Ülkemizdeki hayat şartları, getirdiği şeyler ve fiyat artışları dahilinde bu fiyata normal. Burası da zaten belirli bir bölgede isim yapmış bir imalathane, ekmek bazında. Fiyatlar normal biz beğeniyoruz yani. Fiyatlar da anormal değil yani, ortalama fiyatlar, gayet memnunuz. Ürünün kalitesi kullandığı ürün de çok önemli. Yani un da çok önemli. Bu kaliteyi de birleştirince bu fiyat gayet normal" şeklinde konuştu.