Ankara yangın SON DAKİKA! Ankara'da patlama mı oldu? Ankara yangın mı var? Ankara'da nerede patlama oldu, ne patlaması oldu, patlamanın sebebi ne?

Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikası'nda patlama geldiği belirtildi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Peki, Ankara'da patlama mı oldu? Ankara'da ne patlaması oldu, patlamanın sebebi ne? Ankara'da nerede patlama oldu?

Ankara'da patlama mı oldu? Ankara'da ne patlaması oldu, patlamanın sebebi ne? Geçtiğimiz ay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana gelmişti. Ankara'da duyulan seslerin ardından bugün de Ankara'da patlama mı oldu? Ankara'da ne patlaması oldu, patlamanın sebebi ne? sorularına yanıt arandı. Ankara'da nerede patlama oldu?

ANKARA'DA PATLAMA MI OLDU?

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Fabrikadan çıkan yangın vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansırken yaralıların olduğu öğrenildi.

ANKARA'DA NEREDE PATLAMA OLDU?

Ankara'nın Kayaş ilçesinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama sesleri duyuldu. Fabrikadan çıkan yangın vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralıların olduğu bildiriliyor.