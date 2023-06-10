Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Peki, Ankara'da patlama mı oldu? Ankara'da ne patlaması oldu, patlamanın sebebi ne?

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Fabrikanın üretimhane bölümünde meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, ekiplerin enkaz altında kalan 5 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki, Ankara'da patlama mı oldu? Ankara'da ne patlaması oldu, patlamanın sebebi ne?

ANKARA'DA PATLAMA MI OLDU?

Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.